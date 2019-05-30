Bandırma'da bayram tatili tedbirleri
1 saat önce
Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Ramazan Bayramı tatilinde sürücü ve yolcuların güvenliği için lastik kontrolü, dinlenme süreleri gibi konularda önlem alacaklarını bildirdi.
Bandırma
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:07 Kaynak: AA
Kaymakamı Günhan Yazar, Ramazan Bayramı
tatilinde sürücü ve yolcuların güvenliği için lastik kontrolü, dinlenme süreleri gibi konularda önlem alacaklarını bildirdi.
Yazar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zaman zaman yol kontrollerine katılacaklarını söyledi.
Yol kontrolünde özellikle dinlenme süreleri konusunda vatandaşlara katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirten Yazar, "Yol kontrol merkezlerinde uzun yolculuklarda yolculara dinlenme sürecinde çay, çiçek vererek onların rahatlamalarını sağlayacağız. Amaç, bayramın kazasız belasız atlatılması çünkü bazen kazalar terörden daha ağır sonuçlar verebiliyor. Güvenlik birimlerimiz 24 saat görevde." dedi.
Yazar, ilçede geçen yıla göre asayiş olaylarında yüzde 20 azalma olduğunu sözlerine ekledi.
Usta sanatçı Eşref Kolçak'ın naaşına büyük saygısızlık!
Yabancı uyruklu 2 kişi sokak ortasında dövdükleri adamı boğazından bıçaklayarak öldürdü
Ramazan Bayramı öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
Mastercard: Masterpass hizmeti Mastercard Europe SA'ya devredildi