Son Dakika Haberleri: Bandırma'da bayram tatili tedbirleri
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Bandırma'da bayram tatili tedbirleri

1 saat önce

Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Ramazan Bayramı tatilinde sürücü ve yolcuların güvenliği için lastik kontrolü, dinlenme süreleri gibi konularda önlem alacaklarını bildirdi.

Bandırma'da bayram tatili tedbirleri, System.String[]
Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Ramazan Bayramı tatilinde sürücü ve yolcuların güvenliği için lastik kontrolü, dinlenme süreleri gibi konularda önlem alacaklarını bildirdi.
Yazar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zaman zaman yol kontrollerine katılacaklarını söyledi.
Yol kontrolünde özellikle dinlenme süreleri konusunda vatandaşlara katkıda bulunmayı amaçladıklarını belirten Yazar, "Yol kontrol merkezlerinde uzun yolculuklarda yolculara dinlenme sürecinde çay, çiçek vererek onların rahatlamalarını sağlayacağız. Amaç, bayramın kazasız belasız atlatılması çünkü bazen kazalar terörden daha ağır sonuçlar verebiliyor. Güvenlik birimlerimiz 24 saat görevde." dedi.
Yazar, ilçede geçen yıla göre asayiş olaylarında yüzde 20 azalma olduğunu sözlerine ekledi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:07 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Bandırma, Güncel
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