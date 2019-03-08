Son Dakika Haberleri: Bandırma'da Bekçiler Göreve Başladı

Bandırma'da Bekçiler Göreve Başladı

46 dakika önce

Bandırma'da istihdam edilen bekçiler göreve başladı.

Bandırma'da Bekçiler Göreve Başladı, System.String[]
Bandırma'da istihdam edilen bekçiler göreve başladı.

İlçe Kaymakamı Günhan Yazar ve İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran, bekçileri makamlarında kabul etti.

Yazar, kabulünde yaptığı konuşmada, halkla iç içe olacak bekçilerin vatandaşın mal ve canlarını koruma hususunda gayret içinde, ilçenin asayiş ve huzuruna katkıda bulunacağını dile getirerek, görevlerinde başarılar diledi.

Duran ise 4 bekçinin eğitiminin devam ettiğini belirtti.

Bekçilerin toplumun huzur ve güvenliğinin sağlanmasında aktif rol oynayacağını aktaran Duran, "5 haftalık eğitimden geçen 20 çarşı ve mahalle bekçisi, görevine başladı." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 05:26 Kaynak: AA

Bandırma, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dolarda Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar Altın Alacaklar Dikkat! İşte Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Fiyatları

Hem Rötar Hem Arıza Yapan Onur Air Uçağı, Yolcuları Çileden Çıkardı Bakan Pekcan Müjdeyi Verdi! Kadın Girişimcilere Yeni Finansman Paketi Geliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 18:12:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bandırma'da Bekçiler Göreve Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]