Bandırma'da Belediye Meclis Üyelerine Plaket

Bandırma
Belediye Meclisinin son toplantısı Belediye Başkanı Dursun
Mirza başkanlığında yapıldı.
Mirza, toplantı öncesi belediye meclisinin kadın üyelerine ve toplantıyı izleyen kadınlara Dünya Kadınlar Günü
dolayısıyla çiçek verdi.
Toplantıda, imar planı değişikliğiyle ilgili 5 gündem maddesi görüşüldü.
Mirza, toplantıda yaptığı konuşmada, 5 yıldır alnı açık başı dik olarak Bandırma'ya hizmet ettiğini belirterek, "Bandırma huzurlu, demokratik ve nezaketli bir kent. Siyasi parti temsilcilerine ve belediye meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Bu mecliste 5 yıl önemli kararlar aldık. Belediye çalışanlarına, etkinliklerimize katılan Bandırma halkına ve Bandırma'nın yerel basınına teşekkür ediyorum. Bundan sonra da destek istendiği takdirde Bandırma için deneyim ve bilgilerimi paylaşmaya hazırım." dedi.
Belediye Başkan adayları Tolga Tosun
ile Alp Bostancı
'ya başarılar dileyen Mirza, ardından 2014-2019 yıllarında birlikte çalıştığı belediye meclis üyelerine ve daire müdürlerine plaket verdi.
Cumhur İttifakı'nın Bandırma Belediye Başkan adayı Alp Bostancı ile Millet İttifakı'nın adayı Tolga Tosun da Mirza'ya hizmetleri dolayısıyla teşekkürlerini sundu.