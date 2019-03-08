Son Dakika Haberleri: Bandırma'da Belediye Meclis Üyelerine Plaket

Bandırma'da Belediye Meclis Üyelerine Plaket

1 saat önce

Bandırma Belediye Meclisinin son toplantısı Belediye Başkanı Dursun Mirza başkanlığında yapıldı.

Bandırma'da Belediye Meclis Üyelerine Plaket, System.String[]
Bandırma Belediye Meclisinin son toplantısı Belediye Başkanı Dursun Mirza başkanlığında yapıldı.

Mirza, toplantı öncesi belediye meclisinin kadın üyelerine ve toplantıyı izleyen kadınlara Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çiçek verdi.

Toplantıda, imar planı değişikliğiyle ilgili 5 gündem maddesi görüşüldü.

Mirza, toplantıda yaptığı konuşmada, 5 yıldır alnı açık başı dik olarak Bandırma'ya hizmet ettiğini belirterek, "Bandırma huzurlu, demokratik ve nezaketli bir kent. Siyasi parti temsilcilerine ve belediye meclis üyelerine teşekkür ediyorum. Bu mecliste 5 yıl önemli kararlar aldık. Belediye çalışanlarına, etkinliklerimize katılan Bandırma halkına ve Bandırma'nın yerel basınına teşekkür ediyorum. Bundan sonra da destek istendiği takdirde Bandırma için deneyim ve bilgilerimi paylaşmaya hazırım." dedi.

Belediye Başkan adayları Tolga Tosun ile Alp Bostancı'ya başarılar dileyen Mirza, ardından 2014-2019 yıllarında birlikte çalıştığı belediye meclis üyelerine ve daire müdürlerine plaket verdi.

Cumhur İttifakı'nın Bandırma Belediye Başkan adayı Alp Bostancı ile Millet İttifakı'nın adayı Tolga Tosun da Mirza'ya hizmetleri dolayısıyla teşekkürlerini sundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 08:40 Kaynak: AA

Dünya Kadınlar Günü, Mustafa Dursun, Bandırma, Güncel
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