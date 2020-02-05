Bandırma'da bin 600 kilogram kaçak midye ele geçirildi - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde jandarma tarafından bin 600 kilogram kaçak midye ele geçirildi.

Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçlarına engel olmak amacıyla jandarma ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, Bandırma'ya kırsal Sahilyenice Mahallesi'nden kaçak midye getirileceği yönünde bilgi elde edilmesi üzerine operasyon başlatıldı.

Sahilyenice'de durdurulan kamyonette bin 600 kilogram kaçak midye ele geçirilerek, araçta bulunan D.D. ve F.D'ye idari para cezası uygulandı.

Jandarma ekiplerince muhafazaya alınan midyeler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerine teslim edilerek denize bırakılması sağlandı.