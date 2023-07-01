Bandırma'da bir adam bıçaklanarak öldürüldü, şüpheli tutuklandı

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde birlikte yaşadığı, evli ve 2 çocuk babası Onur Öztürk'ü (36) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Tuğba Ünlü (32), tutuklandı.

Bandırma'da dün meydana gelen olayda, Paşabayır Mahallesi Tünelüstü Sokak'ta hareketsiz yatan bir erkeği görenler, polise haber verdi. Yapılan incelemede bıçaklanarak öldürülen kişinin Onur Öztürk olduğu öğrenildi. Soruşturma başlatan polis ekipleri, evli ve 2 çocuk babası olan Onur Öztürk'ün cesedini, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırırken, birlikte yaşadığı gece kulübünde çalışan Tuğba Ünlü'yü ise gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulaması yapılan Tuğba Ünlü bugün, cinayet suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Adliyede savcıya ifade veren ve ardından mahkemeye çıkarılan Tuğba Ünlü, tutuklandı. Öztürk'ün, çiftçilik yaptığı Balıkesir'in Manyas ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.