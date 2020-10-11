Bandırma'da bir iş yerinde kaçak etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir iş yerinde faturasız ve kaçak olarak satıldığı tespit edilen etil alkol ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bandırma Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede kaçak etil alkol satışı yaptığı iddiasıyla bir iş yerine operasyon düzenledi.

İçeride yapılan aramalarda, faturasız alınarak birer litrelik şişelerde satıldığı belirlenen 766 litre etil alkol muhafazaya alındı.

İş yeri ve işletmecisi hakkında adli tahkikat başlatıldı.