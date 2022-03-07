Bandırma'da bisiklet otobüse çarptı - Son Dakika
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Bandırma'da bisiklet otobüse çarptı

07.03.2022 09:19
Bandırma'da bisiklet otobüse çarptı

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Paşabayır Mahallesinden bisikleti ile yokuş aşağıya seyreden A.K (30), bisikletin freni tutmayınca Ordu Caddesi üzerinde seyir halinde olan Özel Halk Otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle A. K, kaldırıma fırladı. Vatandaşların sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı bisiklet sürücüsünü Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yaralı tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Bandırma'da bisiklet otobüse çarptı
Bandırma'da bisiklet otobüse çarptı
Bandırma'da bisiklet otobüse çarptı

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Balıkesir, Bisiklet, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bandırma'da bisiklet otobüse çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bandırma'da bisiklet otobüse çarptı - Son Dakika
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