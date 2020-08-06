Bandırma'da büyük denetim - Son Dakika

Bandırma'da büyük denetim

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde koronavirüs pandemisi tedbirleri kapsamında yoğun denetim başlatıldı.

Bandırma'da büyük denetim, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde koronavirüs pandemisi tedbirleri kapsamında yoğun denetim başlatıldı. Trafikte seyir halinde olan toplu taşıma araçları, işyerleri ve halka açık alanlar pandemi kuralları çerçevesinde denetlendi. Denetimlere Kaymakam Günhan Yazar da katıldı.

Bandırma'da koronavirüs pandemisine yönelik başlatılan yoğun denetimler kapsamında sabah saatlerinden itibaren şehrin çeşitli noktalarında toplu taşıma araçları ve ticari taksiler başta olmak üzere araçlar denetlendi. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Amirliği ekipleri ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Zabıtası tarafından yapılan denetimlerde toplu taşıma araçlarında maske kullanımı, yolcu sayıları ve oturma planları, araçlarda dezenfektan, kolonya ve maske bulundurulması, klima kullanımı konularında çok sayıda araç denetlendi. Sürücülerin büyük oranda kurallara uydukları gözlemlenirken, uymayanlar hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Belediye Başkanı Tolga Tosun ve Emniyet Müdür Yardımcısı Faik Karabaş'ın da katıldığı denetimlerde ise çok sayıda kafe, restaurant, çay bahçesi ve vatandaşların toplu şekilde bulundukları yerler denetlendi. Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar denetimler sonrasında yaptığı açıklamada, " Biliyorsunuz bir süre önce kontrollü hayat dönemine girdik. Kontrollü hayat döneminde vatandaşlarımızın bir takım kurallara uymasını onların sağlığı açısından istiyoruz. Özellikle sosyal mesafeye dikkat edilmesi, maske kullanımı ve temizlik. Biz de bir taraftan işletmelerimizin, vatandaşlarımızın bu kurallara uyup uymadıklarını denetlerken, bir yandan da rehberlik çalışması yürütüyoruz. Bugün de "Sağlık için, hepimiz için" mottosu ile bir kampanya yürütülüyor. Covid ile mücadele etmek sadece bizim görevimiz değil aslında hepimizin görevi. Sağlık kuruluşlarımız, kolluk kuvvetlerimiz 6 aydır yoğun bir şekilde çalışıyor. Belediyelerimiz yoğun bir şekilde çalışıyor. Ama bu çalışmaların karşılığında vatandaşlarımızın da tedbirlere riayet etmeleri gerekiyor. Bugün de onu sağlamaya yönelik bir çalışmanın içindeyiz. Biz bugün sahalardayız. Tabi basına da önemli görevler düşüyor. Bugüne kadar bunu da çok iyi yaptınız" dedi.

"Hastanemizde şu anda ağır hastamız yok"

Bandırma'da koronavirüs nedeniyle hastanede yatan ağır hasta olmadığını vurgulayan Kaymakam Günhan Yazar, "Bandırma'da dört filyasyon ekibimiz var. Bu ekiplerimiz mahalle mahalle gezerek özellikle işyerlerini denetliyorlar ve ağırlıklı olarak uymaları gereken konularda rehberlik yapıyorlar. İhtiyaç varsa da zaman zaman ceza uyguluyorlar. Maske denetimlerimiz var. Kolluk kuvvetlerimizce bu denetimi sürekli yapıyoruz. Bugüne kadar da 250 kişiye ceza kestik. Amacımız tabi ceza kesmek değil ama sonuçta vatandaşlarımızın sağlığını düşünerek buna mecbur kalabiliyoruz. Zaman zaman sosyal mesafeye uymayan kişilere ceza kestiğimiz olabiliyor. İyi durumda olduğumuzu düşünüyorum. Maske konusunda farkındalık ve alışkanlık sağladık. Sosyal Mesafe konusunda sorunlarımız var. Sanki bu konuda vatandaşlar arada yarım metre bırakınca sosyal mesafeyi sağladıklarını sanıyorlar. Bu algıyı kırmamız gerekli. İyi durumdayız, Bandırma covid ile mücadele konusunda Türkiye ortalamasından iyi durumda. Hastanemizde şu anda ağır hastamız yok" dedi.

Cezalar mahkeme tarafından iptal edilmiyor

Kaymakam Yazar, vatandaşlar arasında yaygın olarak oluşan ve kesilen cezaların mahkeme tarafından iptal edildiğine yönelik algının da yanlış olduğunu ve polis ekiplerinin korona virüs tedbirlerine uymayan vatandaşlara ya da işletmelere kestiği cezaların kendisi tarafından onaylandığını ceza konusunda yetkilinin kendisi olduğunu ifade etti.

"Herkes önce kendisine dikkat etmeli"

Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun da yaptığı kısa açıklamada, "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemli. Ama herkes ilk başta kendi sağlığını düşünmesi gerekiyor. Temelde yapılması gereken üç kural var. Maskemizi takacağız, sosyal mesafemize önem göstereceğiz ve hijyene dikkat edeceğiz. Biz de bu konuda ne kadar hassas olduğumuzu göstermek amacıyla uygulamaya katıldı. Zor ve sıkıntılı bir süreçten geçtik. Normalleşme ile hayatımıza devam ediyoruz ama herkesin çok dikkat etmesi gerekiyor. İnsanlarımızın biraz rahat hareket etmesinden kaynaklı olarak verilerde artış kendisini gösteriyor. Herkes önce kendi sağlığını ve ailesinin sağlığını düşünerek hareket etmeli" dedi. - BALIKESİR

Koronavirüs, Balıkesir, Bandırma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 02:17

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bandırma'da büyük denetim - Son Dakika
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