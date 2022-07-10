Yangın, saat 20.00 sıralarında Bandırma Açık Cezaevi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jeneratör odasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri 4 araç 9 personelle olay yerine hareket ederek, yangını 2 saat süren çalışmayla kontrol altına aldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bandırma'da cezaevinde korkutan yangın - Son Dakika

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