Bandırma'da cezaevinde korkutan yangın - Son Dakika
Üye Girişi

Bandırma'da cezaevinde korkutan yangın

10.07.2022 00:01

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunun Bandırma Açık Cezaevi'nin jeneratör odasında yangın meydana geldi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunun Bandırma Açık Cezaevi'nin jeneratör odasında yangın meydana geldi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Bandırma Açık Cezaevi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, jeneratör odasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine Bandırma İtfaiye Grup Amirliği ekipleri 4 araç 9 personelle olay yerine hareket ederek, yangını 2 saat süren çalışmayla kontrol altına aldı. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
Bursa'da müstakil evde korkutan yangın Bursa'da müstakil evde korkutan yangın Son dakika haberleri: İstanbul'un tarihi Şamlar köyünde korkutan yangın Son dakika haberleri: İstanbul'un tarihi Şamlar köyünde korkutan yangın
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bandırma'da cezaevinde korkutan yangın - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:38 Katar'dan şaşırtan karar! Dünya Kupası'nda alkollü içki satışı yapılacak
20:29 Şarampole yuvarlanan otomobildeki çift hayatını kaybetti! Oğlu ve gelinleri ağır yaralandı
20:27 Sri Lanka'daki protestolar için Türkiye'den çağrı yapıldı: Şiddetten kaçınılmalı
20:26 FIFA kokartlı bir hakem Igor Benevenuto eşcinsel olduğunu açıkladı
20:25 Sergio Oliveira resmen Galatasaray'da! İşte bonservis bedeli
20:24 Feci kazada iki otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
19:39 Sri Lanka'da protestocular, başbakanın evini yaktı
19:20 Beşiktaş ilk hazırlık karşılaşmasını kazandı! Werder Bremen 2-1 mağlup oldu
18:41 Siyahi aileye metroda ırkçılık yakan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı
18:30 Wimbledon tek kadınlarda şampiyon Elena Rybakina!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.07.2022 00:17:09. #1.12#
SON DAKİKA: Bandırma'da cezaevinde korkutan yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement