Bandırma'da çıkan yangında depo kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Bandırma'da çıkan yangında depo kullanılamaz hale geldi

25.11.2020 15:25
Bandırma'da çıkan yangında depo kullanılamaz hale geldi, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çıkan yangında mısır koçanlarının bulunduğu depo kullanılamaz hale geldi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çıkan yangında mısır koçanlarının bulunduğu depo kullanılamaz hale geldi.

Bandırma- Bursa kara yolunun 10'uncu kilometresinde, içinde yaklaşık 700 ton mısır koçanı bulunan depoda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 10 itfaiye aracı, 2 kepçe ve 2 su tankerinin yaklaşık iki saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Ekipler, kullanılamaz hale gelen depodaki yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Balıkesir, Bandırma, Yangın, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bandırma'da çıkan yangında depo kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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