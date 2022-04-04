Bandırma'da çıkan yangında üç buçuk dekarlık alan kül oldu - Son Dakika
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Bandırma'da çıkan yangında üç buçuk dekarlık alan kül oldu

04.04.2022 09:25
Bandırma'da çıkan yangında üç buçuk dekarlık alan kül oldu

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde iki noktada çıkan yangında 3 buçuk dekarlık çalılık ve otluk alan yanarak kül oldu.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde iki noktada çıkan yangında 3 buçuk dekarlık çalılık ve otluk alan yanarak kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma Edincik Pervaneler Altı ve Dutlimanı Mahallesi sınırları içerisinde otluk ve makilik alanda yangın çıktı. Vatandaşlar tarafından itfaiyeye haber verildi. İtfaiye araçlarının ulaşamadığı yerlerde meydana gelen yangınlara Bandırma Grup Amirliği personeli özverili ve zorlu çalışmalarıyla müdahale etti. Yangın büyümeden söndürülürken, Edincik Pervaneler Altı mevkii yaklaşık 2 dekarlık çalılık alan, Dutlimanı Mh. 1,5 dekarlık otluk ve makilik alanın yanarak zarar gördüğü öğrenildi. - BALIKESİR

Bandırma'da çıkan yangında üç buçuk dekarlık alan kül oldu
Bandırma'da çıkan yangında üç buçuk dekarlık alan kül oldu

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Balıkesir, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bandırma'da çıkan yangında üç buçuk dekarlık alan kül oldu - Son Dakika


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