Bandırma'da çocuklara yönelik süt dağıtım kampanyası başlatıldı - Son Dakika

Bandırma Belediyesi tarafından ilk olarak Dünya Süt Gününde Süt Dağıtım Kampanyası kapsamında ilk sütlerin dağıtımına bugün başlandı. İlk dağıtımın Belediye Başkanı Tolga Tosun tarafından yapılan kampanyadan okul öncesi 2 ile 4 yaş arası çocuklarımız faydalanıyor.

Çocuklarımızın fiziki gelişimlerine katkı sunmak ve daha sağlıklı bir geleceğe kavuşması amacıyla başlatılan süt kampanyasıyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Tolga Tosun, bu kampanyanın sosyal sorumluluk projesi olarak önemli bir hizmet olduğunu söyledi.