Son Dakika Haberleri: Bandırma'da "Cumhuriyet Bayramı Halı Saha Turnuvası"
Son Dakika Spor Bandırma'da 'Cumhuriyet Bayramı Halı Saha Turnuvası'

Bandırma'da "Cumhuriyet Bayramı Halı Saha Turnuvası"

58 dakika önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında ilçedeki liseler arasında "Cumhuriyet Bayramı Halı Saha Turnuvası" düzenlendi.

Bandırma'da

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Amatör Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Haftası etkinlikleri kapsamında ilçedeki liseler arasında "Cumhuriyet Bayramı Halı Saha Turnuvası" düzenlendi.

Bandırma Gelişim Spor Halı Saha Tesislerinde gerçekleştirilen turnuvaya 14 okuldan 180 öğrenci katıldı.

Dört grupta oynanan müsabakalarda Özel Final Lisesi, Kemal Pireci Anadolu Lisesi'ni 7-3 mağlup ederek şampiyon oldu.


Bandırma Anadolu Lisesi ise Akşemseddin Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'ni 3-0 yenerek turnuvanın üçüncüsü oldu.


Takımlar kupalarını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde alacakları öğrenildi.

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Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:46 Kaynak: AA
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