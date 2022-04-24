Bandırma'da çuvallar içinde patlayıcı özelliğini yitirmiş el bombaları bulundu

Bandırma'da inşaat temeli kazısında çok sayıda el bombası çıktı.

BALIKESİR - Balıkesir'in Bandırma İlçesi 100. Yıl Mahallesi'nde kepçe tarafından kazılan temel kazısı esnasında çok sayıda el bombası bulundu.

Edinilen bilgilere göre ilçeye bağlı 100. Yıl Mahallesi 1565. Sokak'ta inşaat temeli için gerçekleştirilen kazı esnasında el bombaları bulundu. Kepçe operatörü tarafından fark edilen olayın ardından polise haber verildi. Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından kazı esnasında ortaya çıkan el bombalarının bir kısmı çuvala doldurularak muhafaza altına alındı. İnşaat Müteahhiti Davut Çakmak, " inşaat alanımızda temel kazısı yapılırken eski tarihe ait el bombaları çıktı. Polise haber verildi. İnceleniyor. Osmanlı dönemine ait, 1. Dünya savaşına ait olduğu sanılıyor. Ekipler araştırıyor" şeklinde konuştu.

El bombalarının kim yada kimler tarafından gömüldüğü bilinmezken el bombalarını incelemek üzere Balıkesir il merkezinden uzman ekip çağrıldı.