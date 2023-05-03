Rakamı duyanlar kulaklarına inanamadı! Damızlık koç 91 bin liradan alıcı buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Rakamı duyanlar kulaklarına inanamadı! Damızlık koç 91 bin liradan alıcı buldu

03.05.2023 20:17

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nde gerçekleştirilen damızlık açık arttırmasında müzayedeye çıkarılan 160 koçtan biri, 91 bin liraya alıcı buldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı, 20 bin dönüm alanda faaliyet gösteren Koyunculuk Araştırma Enstitüsü'nde her yıl nisan ayında düzenlenen geleneksel damızlık satışı, bu sene mayısın ilk haftasında gerçekleştirildi.

91 BİN LİRAYI GÖRDÜ

Türkiye'nin dört bir yanından gelen yetiştiriciler, yerli ve milli ırk 'Karacabey merinosu' sahibi olabilmek için birbirleriyle yarıştı. Yetiştirilen 160 damızlık koç, yaşlarına göre 12 bin liradan açık artırmaya çıkarıldı. İhalede en yüksek rakama, 91 bin lirayla 82 numaralı koçta ulaşıldı. Şevval Ertur (22), 1,5 yaşındaki koçun sahibi oldu.

"İNŞALLAH MEMNUN KALIRIZ"

Açık artırmayı izleyen Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Halil Sözmen, Ertur'u tebrik etti. Babasıyla mesleğini yürüttüğünü ve küçükbaş hayvan beslemeyi çok sevdiğini söyleyen Şevval Ertur, açık artırmaya ilk kez geldiğini belirterek, "82 numaralı koçu gözüme kestirmiştim, almayı çok istiyordum ve başardım. Çok güzel bir koç, çok şükür aldık. İnşallah memnun kalırız. Rekabet çok yüksekti, bir an çekilecektim ama kafama koyduğum için aldım" dedi.

İşte 91 bin liraya satılan o koç;

Rakamı duyanlar inanamıyor! Damızlık koç 91 bin liraya alıcı buldu
Rakamı duyanlar inanamıyor! Damızlık koç 91 bin liraya alıcı buldu
Rakamı duyanlar inanamıyor! Damızlık koç 91 bin liraya alıcı buldu
Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Karacabey, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rakamı duyanlar kulaklarına inanamadı! Damızlık koç 91 bin liradan alıcı buldu - Son Dakika


Son Dakika
19:36 Wanda Nara , Icardi'yle ilgili gelen soruya kalp ve aslan emojisiyle cevap verdi, taraftarlarla arasını düzeltti
19:30 Wanda Nara, Türkiye'yi çok sevdi! Yaptığı paylaşımla taraftarla arasını düzeltti
19:26 Economist dergisinin Erdoğan'la ilgili kapağına hükümet kanadından ilk tepki: 14 Mayıs'ta milletimiz bunlara cevabını verecek
19:15 Trabzon'da belediye otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 21 yaralı
19:09 Trabzon'da belediye otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 21 yaralı
18:54 Yeniden açılan stant gerilimi tırmandırdı! Onlarca Trabzonlu, HÜDA PAR'a tepki yürüyüşüne çıktı
18:44 Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı! İşte anlaşmanın süresi
18:26 Görüşmenin perde arkasını anlattı! HÜDA PAR liderinin cevap vermek istemediği Barzani sorusu: Açıklamam doğru olmaz
18:12 Attila Szalai'nin babasının yaptığı açıklamaya göre Fenerbahçe'ye 20 milyon euro bonservis ücreti getiren oyuncuyu alır
18:09 F.Bahçe'nin istediği bedel ortaya çıktı! Attila Szalai'nin babasından transfer itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2023 19:47:13. #1.12#
SON DAKİKA: Rakamı duyanlar kulaklarına inanamadı! Damızlık koç 91 bin liradan alıcı buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement