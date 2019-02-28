Son Dakika Haberleri: Bandırma'da "Darbeler ve Milli Egemenlik Paneli"

Bandırma'da "Darbeler ve Milli Egemenlik Paneli"

49 dakika önce

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından "Darbeler ve Milli Egemenlik" konulu panel düzenlendi.

Bandırma'da
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından "Darbeler ve Milli Egemenlik" konulu panel düzenlendi.

Rektör Danışmanı ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. İsmail Şahin'in moderatörlüğünde gerçekleşen programda, GENAR Araştırma Danışmanlık ve Eğitim Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Aktaş ile Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Osman Nuri Kabaktepe değerlendirmelerde bulundu.

İhsan Aktaş, darbeleri genel olarak siyasi ve ekonomik bakımdan ele alarak, " Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceği, geçmişimizde ortaya koyduğumuz değerler ve medeniyet ışığında aydınlık olacaktır." dedi.

Darbeleri felsefi temelleri bakımından değerlendiren Kabaktepe ise şunları anlattı:

"Bana, '15 Temmuz'un ikinci kez gerçekleşmesi mümkün mü?' diye sorduklarında 352'ncisinin de olma ihtimalinin bulunduğunu söylerim çünkü şeytan ölmedi, kötülükler sonsuza dek devam edecektir ve biz de sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Darbeyi anlamak, anlamlandırmak için bir aradayız ve konuşuyoruz. Bir daha olmaması için neler yapılması gerektiğini konuşmalıyız."

Panele, Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Alpaslan Serel ve Prof. Dr. Feyzullah Temurtaş, Genel Sekreter Cihangir Boz, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:29 Kaynak: AA

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