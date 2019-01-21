Bandırma'da Denetimlik Serbestlik Yükümlüleri Okulu Boyuyor

Balıkesir
'in Bandırma
ilçesinde, Şehit Pilot Üsteğmen Cemil Kaya İlkokulu ve Ortaokulu, denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan yükümlüler tarafından boyanıyor.
İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, Bandırma Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.
Yazar, yaptığı açıklamada, söz konusu uygulamanın Türkiye
'nin her yerinde aynı anda gerçekleştirildiğini vurguladı.
Boya yapılan okulun kazan dairesi olarak kullanılan bir bölümünü spor salonuna dönüştürmeyi planladıklarını anlatan Yazar, "Bu salondan yalnız öğrencileri değil, aileler de yararlanacaktır." dedi.
Cumhuriyet Başsavcısı Yeniçeri ise 14 yükümlünün 20 sınıfın boya, tadilat ve temizlik işlerini yaptığını belirtti.
Yeniçeri, söz konusu projeyle yükümlülerin boş zamanlarını değerlendirmeleri, topluma yararlı olmaları, cezalarını tamamladıklarında ise rehabilite edilerek topluma entegrasyonlarının sağlanması ve hatta meslek sahibi olmalarının amaçlandığını ifade etti.