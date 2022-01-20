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Bandırma'da deniz çekildi - Son Dakika

Bandırma'da deniz çekildi

20.01.2022 20:27
Bandırma'da deniz çekildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde deniz yaklaşık 10 metre geri çekildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde deniz yaklaşık 10 metre geri çekildi.

Bandırma Limanı yakınlarındaki sahil bandında deniz suyu öğle saatlerinden sonra yaklaşık 10 metre geri çekildi. Marmara Denizi'nde 4 gün önce yaşanan fırtınanın ardından denizin geri çekilmesi vatandaşları şaşırttı. Yeni yapılan sahil bandında daha önce deniz suları altında olan bölgede suların çekilmesiyle plaj oluşurken, çok sayıda kaya ise su yüzüne çıktı. Denizin çekildiğini gören vatandaşlar, suların çekilmesiyle oluşan plaja inerek dolaştı.

İlçede böyle bir çekilmeyi ilk kez gördüğünü belirten ilçe sakini Mehmet Tunç, "Sanırım fırtına öncesi sessizlik. Sahilde dolaşmaya geldik, baktık denizde epey bir çekilme var. Aşağı yukarı 10 metre gibi bir çekilme var. İlk defa böyle bir şey yaşıyorum. Meteoroloji yoğun bir kış geliyor, kar geliyor diye uyarmıştı. Bununla bir ilgisi var mı bilmiyorum. Şu anda bulunduğum yer sabah su ile kaplıydı. Bayağı bir mesafe çekilmiş çok tuhaf" şeklinde konuştu.

Bandırma Limanı içerisinde de etkisini gösteren deniz çekilmesi nedeniyle, eski iskelenin altındaki oyukların ortaya çıkması ise ilginç görüntüler oluşturdu. Liman içerisinde sandalların bağlı olduğu bölgede, betona yapışık olan binlerce midyede suların çekilmesiyle karada kaldı.

(Ömer Turan/ İHA)

Bandırma'da deniz çekildi
Bandırma'da deniz çekildi
Bandırma'da deniz çekildi

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Marmara Denizi, Balıkesir, Hisarcık, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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