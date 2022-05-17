BALIKESİR - Bandırma'da Denizcilik Fakültesinin "H. Avni Kocaman Deniz Bilim Merkezi" açıldı

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesinin "H. Avni Kocaman Deniz Bilim Merkezi" törenle açıldı.

Rektör Prof. Dr. Süleyman Özdemir, törende yaptığı konuşmada, Erdek'teki Meslek Yüksekokulu gibi bu yerleşkenin de deniz kıyısında olduğunu söyledi.

Su sporları alanında da kullanmak istedikleri Deniz Bilim Merkezinde konunun ilgililerine uluslararası düzeyde eğitim ve sertifika vereceklerini belirten Özdemir, merkezi üniversiteye kazandıran Osman Kocaman ve ailesine teşekkür etti.

Üniversitenin 7 yıl önce kurulduğunu belirten Özdemir, şöyle devam etti:

"Türkiye çapında tercih edilen bir üniversite konumuna geldik. Birçok öğretim üyesi bizimle çalışmak için başvuruyor. 18 bin öğrencimiz, 900 personelimiz var. 5 ilçede 10 yerleşkemiz var. Bu 10 yerleşkede eğitim öğretim devam ediyor. Denizcilik Fakültesi, Denizcilik Meslek Yüksekokulu, denizle ilgili her türlü eğitim öğretim ortamı bizim üniversitemiz içinde aslında büyük bir şans, Türkiye'deki yüksek öğretim ile ilgili çok fazla Denizcilik Fakültesi yok, ihtiyaç da var. Burada en iyi Denizcilik Fakültelerinden bir tanesi kurulabilir diye yola çıktık. Bugün en iyi Denizcilik Fakültelerinden biri oldu. Biz bugün en modern en çağdaş bir altyapıya sahibiz."

Osman Kocaman ve ailesinin yanı sıra merkezin yapımına destek sağlayan kişi ve kuruluşlara plaketlerinin takdim edilmesinin ardından açılış kurdelesi kesildi, yerleşkedeki bölümler gezildi.

Törenin sonunda dalış yapan Denizcilik Meslek Yüksekokulu Sualtı Teknolojileri Programı birinci sınıf öğrencileri, 25 metrekarelik Türk bayrağını su yüzüne çıkararak gösteri sundu. Aynı programın ikinci sınıf öğrencileri ise denizin dibine günün anısına mermer bloğu bıraktı.

Programa, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Bandırma 6. Ana Jet Üssü ve Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Selahattin Akalp, Bandırma Belediye Başkan Vekili Levent Coşkun, Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Manyas Kaymakamı Koray Çelik, Erdek Mayın Filo Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Bandırma Cumhuriyet Başsavcısı Cüneyt Taşdan, Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Tarakçı, Kocaman Balıkçılık AŞ'nin kurucusu merhum Avni Kocaman'ın eşi Yücel Kocaman, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.