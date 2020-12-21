Bandırma'da denize düşen otomobilin sürücüsü camı açıp sudan çıktı - Son Dakika

Bir süre sonra suya gömülen otomobil, dalgıç ve vinç yardımıyla çekildi.

Alınan bilgiye göre, Engin Y, Bandırma Su Ürünleri Hali İskelesi'nde park ettiği 10 ACG 55 plakalı otomobilinin direksiyonuna geçti.

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