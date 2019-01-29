Bandırma'da DSP Tavrını Koydu

Demokratik Sol Parti (DSP) Balıkesir İl Başkanı Mehmet Berk, Bandırma ilçesinde basına kahvaltı verdi.

Demokratik Sol Parti (DSP) Balıkesir İl Başkanı Mehmet Berk, Bandırma ilçesinde basına kahvaltı verdi. Berk, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde partisinden aday gösterilmeyen Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'nın Demokratik Sol Partisinin DSP'den aday gösterileceğine yönelik iddialara cevap verdi.



İl Başkanı Mehmet Berk "Dostane bir geçmiş olsun diye, eski bir arkadaşıma ziyaret idi. Bunu farklı şekilde yorumlandı, fakat bunlar asla doğru değildir. Demokratik Sol Parti (DSP) ilkeli, doğru, kararlı bir ilkeli bir yoldadır. Asla bir aday gösterdiyse diğer bir aday göstermez. Onursal kurucu Kurucu Başkanı Bülent Ecevit'in yolundayız. Bizim belediye başkanı adaylarımız doğru, şeffaf ve halkın içinde emeklinin, işçinin yanındadır. Bizim entrikalarla, aslı olmayan işlerle işimiz olmaz. Bizler Ömer Albayrak'ı aday gösterdiğimizde aday adayı gösterdiğimizde aday olarak gördük. İlk olarak inceledik, araştırdık, parti meclisimize sunduk ve onay aldıktan sonra Ömer Albayrak'ı Demokratik Sol Parti'den Bandırma Belediye Başkan adayı gösterdik. Siyasi partinin il başkanıyım, diğer partililerle görüşmelerim olabilir, diyaloglarımız olur, birbirilerimize davetlilerimiz olabilir bunu başka bir yere çekilmemelidir. Bandırma'da tek adayımız var. Ömer Albayrak'tır" dedi.



Demokratik Sol Partisi Bandırma İlçe Başkanı Özgür Aydınlı, 31 Martta yapılacak yerel seçimlerinde Bandırma Belediye Başkanı adayı Ömer Albayrak dışında başka bir aday gösterilmesi durumunda ilçe teşkilatı olarak istifa edeceklerini söyledi. Aydınlı, "Demokratik Sol Parti kimsenin arka bahçesi değildir, CHP'den aday gösterilmedim diye DSP'ye geçeceğim tehditleri çok yersiz ve manasızdır. Başka illerde yaşanır, ama Bandırma'da kesinlikle böyle bir şeyin olmayacağının altını çiziyoruz. Başka birinin aday gösterilmesi durumunda ilçe teşkilatı olarak istifaları vereceğiz" dedi. - BALIKESİR

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