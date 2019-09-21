Son Dakika Haberleri: Bandırma'da "Dünya Temizlik Günü" etkinliği
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Bandırma'da "Dünya Temizlik Günü" etkinliği

1 saat önce

Bandırma ilçesinde, Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre gönüllüleri tarafından çevre temizliği yapıldı.

Bandırma'da

Bandırma ilçesinde, Dünya Temizlik Günü dolayısıyla çevre gönüllüleri tarafından çevre temizliği yapıldı.

Sivil Yaşam Derneği (SİYAMDER) tarafından düzenlenen, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Bandırma Belediyesi'nin de destek verdiği etkinliğe katılanlar, limandan 50 çuval atık topladı.

Bandırma Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Zafer Ekşi, gazetecilere yaptığı açıklamada, gönüllü katılımcılarla yürüttükleri "Haydi Yapalım Projesi" kapsamında, ana mendirek ve sahil bandında belediye personelinin de yardımıyla katı atık topladıklarını söyledi.

Ekşi, "Gönüllülük temeli ile çevre bilincinin aşılanması amacına dayanan, insanlara doğayı kirletmeme bilincini aşılayarak, farkındalık oluşturmak için buradayız." dedi.

Bandırma Belediyesi, Balıkesir, Bandırma, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 03:46 Kaynak: AA
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