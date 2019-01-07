Son Dakika Haberleri: Bandırma'da Eğitime Kar Tatili

Bandırma'da Eğitime Kar Tatili

59 dakika önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime 1 günlük kar tatili verildi.

Bandırma'da Eğitime Kar Tatili, System.String[]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime 1 günlük kar tatili verildi.

Bandırma Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçeden sabahtan bu yana devam eden kar yağışı dolayısı ile taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:57 Kaynak: İHA

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