Bandırma'da Eğitime Kar Tatili
59 dakika önce
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime 1 günlük kar tatili verildi.
Balıkesir
'in Bandırma
ilçesinde taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime 1 günlük kar tatili verildi.
Bandırma Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, ilçeden sabahtan bu yana devam eden kar yağışı dolayısı ile taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:57 Kaynak: İHA
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