Bandırma'da ehliyet almak isteyen işitme engellilere işaret dili tercümesiyle eğitim veriliyor - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Bandırma'da ehliyet almak isteyen işitme engellilere işaret dili tercümesiyle eğitim veriliyor - Son Dakika

Bandırma'da ehliyet almak isteyen işitme engellilere işaret dili tercümesiyle eğitim veriliyor

6 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bir sürücü kursunda, işitme engelli sürücü adaylarına dersler işaret dili eğitimiyle veriliyor.

Bandırma'da ehliyet almak isteyen işitme engellilere işaret dili tercümesiyle eğitim veriliyor, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki bir sürücü kursunda, işitme engelli sürücü adaylarına dersler işaret dili eğitimiyle veriliyor.

Bandırma İşitme Engelliler Kültür Spor Kulübü Derneği işaret dili tercümanı İlke Aydoğan, ehliyet almak isteyen işitme engellilerin eğitimine yardımcı oluyor.

Dernek Başkanı Tuncay Ağaçonaran, gazetecilere yaptığı açıklamada, ehliyet almak isteyen işitme engelli sayısının çok fazla olduğunu ancak yeterli eğitimleri alamadıklarını söyledi.

Aydoğan da tercümanların eğitim konusunda göreve her zaman hazır olduklarını dile getirdi.

Kursa katılan işitme engelli Vedat Tufan ise daha önce kursa gittiğini ancak tercüman olmadan eğitim gördüğünü belirterek, "Kursa gittim ama hepsini de kaybettim. İlk defa tercüman eşliğinde kurs alıyorum. İnşallah bir şekilde kazanırım. İşitme engellilerin bu kurslara daha çok talep göstereceklerini düşünüyorum." dedi.

Balıkesir, Bandırma, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:34 Kaynak: AA
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