Son Dakika Haberleri: Bandırma'da "Elektrik Test Merkezi" kurulacak
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Bandırma'da "Elektrik Test Merkezi" kurulacak

2 saat önce

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma ilçesinde Elektrik Test Merkezi kurulacağını bildirdi.

Bandırma'da
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma ilçesinde Elektrik Test Merkezi kurulacağını bildirdi.
İlçedeki bir restoranda düzenlenen "Yükselen Şehir Platformu" etkinliğinde konuşan Yılmaz, belediye olarak bölgeye yatırım yapmak isteyen tüm müteşebbislerin önünü açmaya hazır olduklarını söyledi.
Yılmaz, Bandırma'nın yatırıma doymayacak bir altyapısının olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:
" Türkiye'nin en büyük Elektrik Test Merkezi, Bandırma'ya yapılacak. Elektrik direğinden tutun tüm elektrikle ilgili aksamların yapıldığı test edildiği bir merkez yapılıyor. Yaklaşık 600 milyon avroya, birinci etabı mal olacak. Yapımında ilk etapta 300-400 mühendis çalışacak. Bunların hepsinin şehre katkısı olacak. Bu katkının yanı sıra da burada bir sanayi tekrar piyasaya çıkacak. Yani altyapısını güçlendirmek için firmaların daha farklı iş kollarını buraya getireceğine inanıyoruz."
Ayrıca Yılmaz, Bandırma'ya kazandırılması planlanan ikinci küçük sanayi sitesinin yapımı konusunda resmi bir talep gelmesi durumunda gerekli desteği vereceklerini sözlerine ekledi.
Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun ise ilçede istihdam olanaklarının sağlanması adına ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını vurguladı.
Muhittin Yücel, Balıkesir, Bandırma, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:58 Kaynak: AA
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