Bandırma'da "Emeğin İzi" sergisi açıldı - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Bandırma'da 'Emeğin İzi' sergisi açıldı - Son Dakika

Bandırma'da "Emeğin İzi" sergisi açıldı

6 saat önce

Bandırma Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, Harun Karacan Gençlik ve Spor Merkezi Özlem Şengönül Ahşap Yakma Kursu öğrencilerinin çalışmalarının yer aldığı "Emeğin İzi" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Bandırma'da

Bandırma Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, Harun Karacan Gençlik ve Spor Merkezi Özlem Şengönül Ahşap Yakma Kursu öğrencilerinin çalışmalarının yer aldığı "Emeğin İzi" sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Barış Manço Kültür Merkezinde düzenlenen serginin açılışında konuşan Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Metin Ok, 1 yılda tamamlanan eserlerin birbirinden değerli olduğuna inandığını söyledi.

Bu tür etkinliklerin belediye bünyesinde yapılmasının son derece önemli olduğunu belirten Ok, "Bu konuda zaten 2015 yılından beri Harun Karacan Gençlik ve Spor Merkezinde hizmet vermeye çalışıyoruz. Amacımız, insanlarımızın orada hem bilgi ve becerilerini sahaya yansıtması hem de böyle etkinliklerle sanatseverleri buluşturup güzel bir ortam yakalamak." diye konuştu.

Eserlere bakıldığında sabrın önemini anladıklarını ve neler başarılabileceğini gördüklerini dile getiren kurs öğreticisi Özlem Şengönül de bu sebeple sergiye "Emeğin İzi" adını verdiklerini ifade etti.

Kursiyerlere başarı belgelerinin verilmesinin ardından 140 eserden oluşan serginin açılışı yapıldı.

Sergi, 18 Mart'a kadar görülebilecek.

Bandırma Belediyesi, Harun Karacan, Bandırma, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:52 Kaynak: AA
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