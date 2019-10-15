Son Dakika Haberleri: Bandırma'da en çok kan bağışında bulunanlara ödül
Son Dakika Sağlık Bandırma'da en çok kan bağışında bulunanlara ödül

Bandırma'da en çok kan bağışında bulunanlara ödül

2 saat önce

Türk Kızılayı Genel Merkezi, Bandırma ilçesinde en çok kan bağışında bulunan vatandaşları ödüllendirdi.

Bandırma'da en çok kan bağışında bulunanlara ödül, System.String[]

Türk Kızılayı Genel Merkezi, Bandırma ilçesinde en çok kan bağışında bulunan vatandaşları ödüllendirdi.

En fazla kan bağışında bulunan 4 kişiye plaket, 3 kişiye altın ve 9 kişiye gümüş madalyaları, İlçe Kaymakamı Günhan Yazar tarafından verildi.

Yazar, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Kan bağışı yaparak çok önemli bir hizmette bulunuyorsunuz. Sizler toplumun görünmeyen kahramanlarısınız. Herkesi kan bağışında bulunmaya çağırıyorum." dedi.

Türk Kızılayı Bandırma Şube Başkanı Halil Özümüt ve yönetim kurulunun da bulunduğu törende gazetecilere bilgi veren Balıkesir Mehmet Vehbi Bolak Kan Bağış Merkezi Müdürü İlhami Kaymaz, Balıkesir ili genelinde geçen yıl 36 bin ünite kan topladıklarını söyledi.

Bunun 4 bin ünitesini Bandırma'daki bağışların oluşturduğunu belirten Kaymaz, "2019 yılı tamamlandığında 38 bin ünite bağışı aşacağımızı tahmin ediyoruz. Bir sonraki yıl için ise hedefimiz 40 bin üniteye ulaşmaktır. Balıkesir ili genelindeki kan bağışı, birçok ile göre çok daha yüksek. Bu durum da vatandaşlarımızın duyarlılığını gösteriyor." diye konuştu.

Türk Kızılayı, Bandırma, Sağlık

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 01:40 Kaynak: AA
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