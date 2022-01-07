Bandırma ilçesinde en fazla atık pil toplayanlar ödüllendirildi - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, başlatılan kampanyada en fazla atık pil toplayan okul ve öğrenci temsilcileri ödüllerini aldı.

Atık pillerin düzenli şekilde toplanarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesini hedefleyen Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ve Bandırma İlçe Belediyesi işbirliğiyle ödüllü atık pil toplama kampanyası düzenlendi.

2020-2021 eğitim ve öğretim yılında gerçekleştirilen kampanyada tüm okullardan toplam 870 kilogram atık pil toplanarak bertaraf ve geri kazanım işlemleri tamamlanması için TAP'a gönderildi.

Dernek tarafından yapılan inceleme sonucunda Bandırma genelinde birinci olan Marmara İlkokuluna 2 robotik kodlama seti, ikinci olan Hasan Atlı İlkokuluna spor seti hediyeleri, Bandırma İlçe Belediyesi Başkan Yardımcısı Ozan Onur tarafından teslim edildi.