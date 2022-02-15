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Bandırma'da eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Bandırma'da eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

15.02.2022 18:30
Bandırma'da eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Hacıyusuf Mahallesi Vecihibey Caddesi üzerindeki apartmanda dini nikahlı olarak yaşadıkları iddia edilen Hazal Alpyörük (19) ile madde bağımlısı olduğu iddia edilen Kadir M. (29) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Hazal Alpyörük, Kadir M. tarafından bıçakla yaralandı. Çığlıkları duyan komşularının 112 Acil yardım ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine sevk edilen ambulans ile Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Hazal Alpyörük, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Cinayetin ardından katil zanlısı Kadir M. polis ekiplerine teslim olarak cinayeti itiraf etti. Kadir M'.nin cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediği iddiasında bulunduğu öğrenildi.

(Ömer Turan/İHA)

Bandırma'da eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Bandırma'da eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Bandırma'da eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

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Balıkesir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bandırma'da eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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