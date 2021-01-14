Bandırma'da eTwinning projelerinde başarılı olan okullar ve öğretmenler ödüllendirildi - Son Dakika

Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarda yürütülen eTwinning projelerinde başarılı olan okullar ve öğretmenlere başarı belgesi verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde yapılan törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan'ın makamında ödüller takdim edildi.

Aslan, programda yaptığı konuşmada, Avrupa'da ortaklıkların kurulması, bilişim teknolojilerinin eğitim-öğretim faaliyetlerinde kullanılmasının yaygınlaştırılması, öğrencilerin ve öğretmenlerin bilişim teknolojilerini ve yabancı dilleri kullanma becerilerinin artırılması amacıyla eTwinning projeleri yürütüldüğünü belirtti.

Okullardaki öğretim programına uygun yürütülen projelerin yaş gruplarına bağlı olarak, öğrencilerde yaratıcılık, sorumluluk, araştırma, geliştirme analiz yapabilme yeteneklerini geliştiren iş birlikçi takım çalışmasına dayanılarak yürütüldüğünü anlatan Aslan, "Proje fikirlerinin orijinal olması ve etkinliklerin çeşitliliği, projenin kalitesi için önemli kriterlerdendir." dedi.

Marmara İlkokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Şehit Mehmet Günenç Anadolu Lisesi, Bandırma Bilim Sanat Merkezi, Bandırma İmam Hatip Ortaokulu, "Ulusal ve Avrupa Kalite Etiketi Levhası" ödülü almaya hak kazandı. Öğretmenler Filiz Gedikbaş, Sibel Çetin, Murat Pazarcık, Elvan İnan, Sonay Şener, Raziye Güneş ve Nimet Ayper de ödüllendirildi.