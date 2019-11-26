Bandırma'da evde bakım hizmetleri için araç alımına destek

Bandırma ilçesinde, evde bakım hizmetlerinin daha verimli yürütülebilmesi için araç alımı protokolü ile ilgili toplantı yapıldı.

Belediyede düzenlenen toplantıya İlçe Kaymakamı Günhan Yazar, Belediye Başkanı Tolga Tosun, Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kılkışlı, Ticaret Borsası Başkanı Halit Sezgin katıldı.

Yazar, toplantıda yaptığı konuşmada, kurumların iş birliğiyle Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne evde bakım hizmeti aracı alımı için destek verileceğini söyledi.

Geçen yıl 3 bin civarında evde bakım hizmeti sağlandığını aktaran Yazar, "Güzel bir rakam ancak aracımızın biri devre dışı kaldığı için 2 binlere kadar gerilemişti. Geçen yıl biz bir araç takviyesi yaptık çeşitli imkanlarla, yeniden bu rakamları 3 binlerin üzerine çıkarmayı hedefliyoruz." dedi.

Belediye Başkanı Tolga Tosun ise şunları kaydetti:

"Kaymakamımız evde sağlık hizmeti için araca ihtiyacı olduğunu söylediğinde, ben de Ticaret Odası ve Borsası Başkanı abilerimi aradım. Sağ olsun onlarda gayet iyi karşılayıp çok iyi bir hizmetin olacağını, evde bakım hizmetlerinin ayağına gitmesi açısından teklifimi hemen kabul ettiler. Bugün de burada protokolümüzü yapmak için toplandık. İnşallah protokolü yaptıktan sonra önümüzdeki günlerde araç alımını yapıp Kaymakamlığımızın kullanımına sunacağız."

Kılkışlı ve Sezgin de evde bakım hizmetlerinin önemine dikkati çekerek, bu konuda ellerinden gelen desteği sunacaklarını dile getirdi.