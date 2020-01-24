Bandırma'da evde sağlık hizmeti için alınan araç hastaneye teslim edildi - Son Dakika

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Bandırma'da evde sağlık hizmeti için alınan araç hastaneye teslim edildi
6 saat önce
Bandırma Belediyesi, Bandırma Ticaret Odası ve Bandırma Ticaret Borsası tarafından evde sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan araç, hastaneye teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:28 Kaynak: AA
Bandırma Belediyesi, Bandırma Ticaret Odası ve Bandırma Ticaret Borsası tarafından evde sağlık hizmetlerinde kullanılmak üzere alınan araç, hastaneye teslim edildi.
Belediyeden yapılan açıklamada aracın Belediye Başkanı Tolga Tosun tarafından Bandırma Devlet Hastanesi Başhekimi Ethem Karpuz'a teslim edildiği ifade edildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tosun, aracın oda ve borsanın 30 bin, belediyenin de 50 bin liralık katkısı ile alındığını kaydetti.
Başhekim Karpuz da hastanenin evde bakım ünitesine 460 hastanın kayıtlı olduğunu belirterek, "Bize hediye edilen bu aracı, yeri geldiğinde ambulans gibi kullanılacak şekilde düzenleyeceğiz. Bu araç hastanemiz çok çok faydalı olacak." ifadelerini kullandı.
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