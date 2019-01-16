Bandırma'da Fetö Operasyonları Devam Ediyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yapılan operasyonlarda 2'si Astsubay, 1'i uzman çavuş olmak üzere 4 kişi yakalanırken hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yapılan operasyonlarda 2'si Astsubay, 1'i uzman çavuş olmak üzere 4 kişi yakalanırken hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheli tutuklandı.



Bandırma'da FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli Jandarma Muvazzaf Astsubay, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli astsubay, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli uzman çavuş gözaltına alınırken, Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheli yakalanarak sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - BALIKESİR

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'cü Enes Kanter Hakkında Kırmızı Bülten Başvurusunda Bulundu

Şeker Piliç'in Sahibi ve Oğlu FETÖ'den Tutuklandı

Komedyen Atalay Demirci'nin İmza Yükümlülüğü Kaldırıldı

Başına 300 Bin Lira Ödül Konulan Terörist, Teslim Oldu