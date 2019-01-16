Son Dakika Haberleri: Bandırma'da Fetö Operasyonları Devam Ediyor

Bandırma'da Fetö Operasyonları Devam Ediyor

39 dakika önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yapılan operasyonlarda 2'si Astsubay, 1'i uzman çavuş olmak üzere 4 kişi yakalanırken hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheli tutuklandı.

Bandırma'da Fetö Operasyonları Devam Ediyor, System.String[]
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü'ne yönelik yapılan operasyonlarda 2'si Astsubay, 1'i uzman çavuş olmak üzere 4 kişi yakalanırken hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheli tutuklandı.

Bandırma'da FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütü ile mücadele kapsamında Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan operasyonlarda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli Jandarma Muvazzaf Astsubay, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli astsubay, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1 şüpheli uzman çavuş gözaltına alınırken, Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesince FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şüpheli yakalanarak sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 10:43 Kaynak: İHA

Bandırma, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'cü Enes Kanter Hakkında Kırmızı Bülten Başvurusunda Bulundu Şeker Piliç'in Sahibi ve Oğlu FETÖ'den Tutuklandı

Komedyen Atalay Demirci'nin İmza Yükümlülüğü Kaldırıldı Başına 300 Bin Lira Ödül Konulan Terörist, Teslim Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 11:22:20. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bandırma'da Fetö Operasyonları Devam Ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]