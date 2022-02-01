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BALIKESİR - Bandırma'da hamsinin fiyatı ucuzladı - Son Dakika

BALIKESİR - Bandırma'da hamsinin fiyatı ucuzladı

01.02.2022 14:21

Güney Marmara'da yer alan Balıkesir'in Bandırma ilçesinde balıkçılar, şubat ayına hamsi bolluğu ve fiyat düşüşü ile başladı.

Güney Marmara'da yer alan Balıkesir'in Bandırma ilçesinde balıkçılar, şubat ayına hamsi bolluğu ve fiyat düşüşü ile başladı.

İlçede faaliyet gösteren balıkçı esnaf Cem Tecimen, gazetecilere yaptığı açıklamada, havaların soğuması ve kar yağışlarının Karadeniz'e hamsi bolluğu getirdiğini söyledi.

Tezgahlarda düne kadar kilogram fiyatı 50 lira olan hamsinin şu anda 25 ila 35 liradan satıldığını belirten Tecimen, "Hamsinin kulağına kar suyu kaçtı. Hamsi çok yağlandı ve lezzetlendi. Marmara hamsisi geçti, bitti. Artık hamsi Karadeniz'de başladı. Herkesi balık yemeğe davet ediyoruz." dedi.

Tecimen, bugünlerde hamsinin çok lezzetli ve fiyatlarının uygun olduğunu, çinekop mevsiminin ise son günlerinin yaşandığını ifade etti.

Esnaf Barış Yıldız da Karadeniz hamsisinin bolluğuna dikkati çekerek, "Hamsi 35 lira, istavrit ve kolyoz 30 lira. Şu anda en ucuz gıda; balık." dedi.

Bu arada, Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı Balıkesir Tarım Ürünleri AŞ Bandırma Su Ürünleri Hali'nde geçen ay 3 bin 380 kasa hamsi, 2 bin 724 kasa istavrit, 2 bin 119 kasa kolyoz, 1049 kasa sardalya, 434 kasa tekirin işlem gördüğü bildirildi. Halde 2021'in aynı ayında 8 bin 175 kasa hamsi, 2 bin 165 kasa istavrit, 3 bin 260 kasa sardalya, 3 bin 141 kasa tekir işlem görmüştü.

BALIKESİR - Bandırma'da hamsinin fiyatı ucuzladı
BALIKESİR - Bandırma'da hamsinin fiyatı ucuzladı
BALIKESİR - Bandırma'da hamsinin fiyatı ucuzladı
BALIKESİR - Bandırma'da hamsinin fiyatı ucuzladı
BALIKESİR - Bandırma'da hamsinin fiyatı ucuzladı
BALIKESİR - Bandırma'da hamsinin fiyatı ucuzladı
BALIKESİR - Bandırma'da hamsinin fiyatı ucuzladı

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Balıkesir, Karadeniz, Marmara, Esnaf, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BALIKESİR - Bandırma'da hamsinin fiyatı ucuzladı - Son Dakika


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