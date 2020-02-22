Bandırma'da "Hayatın İçinden" fotoğraf sergisi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat Bandırma'da 'Hayatın İçinden' fotoğraf sergisi - Son Dakika

Bandırma'da "Hayatın İçinden" fotoğraf sergisi

7 saat önce

Bandırma'da İbrahim Yıldız'ın "Hayatın İçinden" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Bandırma'da

Bandırma'da İbrahim Yıldız'ın "Hayatın İçinden" isimli fotoğraf sergisi açıldı.

Barış Manço Kültür Merkezi'ndeki serginin açılış töreninde konuşan Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Ozan Onur, sanatçının 25 yıl eğitimcilik hizmeti verdiğini ve emekli olduğunu anlattı.

Yıldız'ın fotoğraf sanatına gönül verdiğini belirten Onur, "Emekli arkadaşlarımızın kültür ve sanatın içinde olmaları çok anlamlı. Biz de Bandırma Belediyesi olarak, bu tür etkinlik ve aktiviteleri destekliyoruz." dedi.

Sanatçı İbrahim Yıldız da "Sergideki fotoğraflar, bir anda çekilmiş ve bir anda ortaya çıkmış kareler değil. Bir yıl boyunca çekilmiş binlerce kareden seçilmiş ve her biri tek tek işlenerek, bir hikayeyle paylaşılmış fotoğraflar. Fotoğraflar size çok şey anlatacak." ifadesini kullandı.

Yıldız'ın 33 fotoğrafının yer aldığı sergi, 3 Mart'a kadar açık kalacak.

Hayatın İçinden, İbrahim Yıldız, Barış Manço, Bandırma, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:02 Kaynak: AA
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