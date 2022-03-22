Bandırma'da hayatını kaybeden 9 aylık bebek toprağa verildi - Son Dakika
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Bandırma'da hayatını kaybeden 9 aylık bebek toprağa verildi

22.03.2022 16:58
Bandırma'da hayatını kaybeden 9 aylık bebek toprağa verildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşamını yitiren 9 aylık Deniz Taylan bebek toprağa verildi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşamını yitiren 9 aylık Deniz Taylan bebek toprağa verildi.

Paşabayır Mahallesi'nde yaşayan Emine Bato, dün gece 9 aylık bebeği Deniz Taylan Bato'ya mama yedirdikten sonra uyudu.

Sabah uyandığında bebeğinin hareketsiz yattığını gören Emine Bato, bebeğini araçla bir özel hastaneye götürdü.

Yapılan kontrollerde, Deniz Taylan bebeğin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Daha sonra Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen Deniz Taylan bebeğin cenazesi yapılan incelemenin ardından bugün Tünelüstü Camii'ne getirildi.

Cenaze töreninde küçük Deniz Taylan'ın tabutunun üzerine battaniyesi ve Bandırmaspor atkısı konuldu.

Baba Yavuz Bato'nun güçlükle ayakta durduğu cenazede, anne Emine Bato da elindeki oyuncakla tabuta uzun süre sarılarak gözyaşı döktü.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından küçük Deniz Taylan'ın cenazesi Bandırma Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Bandırmaspor Asbaşkanı Soner Koçoğlu, Bandırmasporlu taraftarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Bandırmaspor, Deniz Taylan, Balıkesir, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bandırma'da hayatını kaybeden 9 aylık bebek toprağa verildi - Son Dakika


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