Son Dakika Haberleri: Bandırma'da "Haydi Çocuklar Bisikletle Okula" projesi
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Bandırma'da "Haydi Çocuklar Bisikletle Okula" projesi

1 saat önce

Bandırma Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve özel bir lise tarafından, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla "Haydi Çocuklar Bisikletle Okula" adlı proje hayata geçirildi.

Bandırma'da

Bandırma Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve özel bir lise tarafından, bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla "Haydi Çocuklar Bisikletle Okula" adlı proje hayata geçirildi.

Proje kapsamında, Etibank Kavşağı'nda toplanan öğrenciler, buradan okullarına kadar bisiklet kullandı.

Sağlıklı Kentler Birliği ve Belediye Meclis Üyesi Selim Panç, etkinlikte yaptığı konuşmada, bisikletin çevre dostu bir ulaşım aracı olduğunu söyledi.

Araştırmalara göre bisiklet süren öğrencilerin daha başarılı olduğunun tespit edildiğini belirten Panç, "Bisiklet süren insanlar, daha mutlu insanlardır. Bisiklet kullanımı, artık dünyada çok yaygın bir hale geldi. Dilerim ki bisiklet kullanımı ülkemizde de yaygınlaşır." dedi.

Öğrencilere katılım belgesi verilmesiyle sona eren etkinliğe, Belediye Başkan Yardımcısı Metin Ok, öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Bandırma Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 12:36 Kaynak: AA
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