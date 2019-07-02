Bandırma'da hububat alımları

Bandırma Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin, bölgede 114 bin dekar alana buğday, 17 bin dekara arpa, 87 bin dekara ayçiçeği, 24 bin 500 dekara kanola ve 25 bin dekara mısır ekildiğini bildirdi.

Bandırma Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Halit Sezgin, bölgede 114 bin dekar alana buğday, 17 bin dekara arpa, 87 bin dekara ayçiçeği, 24 bin 500 dekara kanola ve 25 bin dekara mısır ekildiğini bildirdi.

Sezgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, borsada 10 Haziran'dan bugüne kadar 7 bin ton buğday, 2 bin 500 ton kanola ve 2 bin ton civarında da arpanın işlem gördüğünü belirtti.

Ürünlerini borsada değerlendirmek isteyenlerin borsada kuyruklar oluşturduğunu ifade eden Sezgin, şunları kaydetti:

"Üreticiler bu yılki rekolteden oldukça memnun olduklarını söylüyorlar yani verimler yüksek. Bandırma ve çevresinde süne yok denilecek kadar az. Buğday kalitesi iyi denilebilir. Üreticilerimiz bu yıl da farklılıklarını gösterdiler. Kendilerini tebrik ediyorum.

Bandırma Ticaret Borsası satış salonunda oluşan fiyatlar bölgedeki tarım ticaretinde etkili olmaktadır. Satış salonumuzda satılan ürünlerin fiyatları bölgedeki en yüksek fiyatlardır. TMO Bandırma Şube Müdürlüğü de borsamız satış salonundan alım yapmaktadır. Bandırma Ticaret Borsasına çevre il ve ilçelerden de oldukça yüklü miktarlarda ürün gelmektedir. Bandırma Ticaret Borsasının üreticiye ve üyelerimize sağladığı güvenli, adaletli satış sistemi ve fiyat oluşumu açısından değerlendirildiğinde bölge çiftçisi borsamıza ürünü getirerek bu güvenli ortamda ürününü satmayı tercih etmektedir. Borsamız üyeleri de satış salonumuzdan aldıkları kaliteli ürünlerin ülkenin her tarafına pazarlanmasını sağlayarak bölgemiz buğdayını marka haline getirmişlerdir. Şehrimiz ekonomisine katkı anlamında değerlendirildiğinde işlem hacmi bakımından önemli bir faaliyeti yerine getirmektedirler."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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