Bandırma'da hurda ve atıl araçlar toplanmaya başlandı - Son Dakika
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Bandırma'da hurda ve atıl araçlar toplanmaya başlandı

19.03.2022 13:41
Bandırma'da hurda ve atıl araçlar toplanmaya başlandı

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında hurda ve atıl durumdaki araçların oluşturduğu çevre kirliliği ve risklerin engellenmesi amacıyla Bandırma'da çalışma başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında hurda ve atıl durumdaki araçların oluşturduğu çevre kirliliği ve risklerin engellenmesi amacıyla Bandırma'da çalışma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği görevlilerince, ilk aşamada kamu düzenini ve güvenliğini tehdit eden, cadde ve sokaklara bırakılan, terk edilmiş, hurda atıl, hasara uğramış, kullanılamaz hale gelmiş araçlar ile karayollarına park edilerek uzun süre bekletilen ve kaldırılmayan araçların ruhsat sahipleri tarafından kaldırılması sağlanacak. Alınan bilgiye göre, kaldırılmayan araçlar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen hurda depo alanlarına veya Yediemin Otoparklarında trafik zabıtasınca muhafaza altına alınacak. Muhafaza altına alınan, ancak sahipleri tarafından 6 ay içinde geri alınmayan araçlar ise Milli Emlak Müdürlükleri vasıtasıyla açık arttırma usulü ile satılacak. - BALIKESİR

Bandırma'da hurda ve atıl araçlar toplanmaya başlandı

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İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Bandırma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bandırma'da hurda ve atıl araçlar toplanmaya başlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bandırma'da hurda ve atıl araçlar toplanmaya başlandı - Son Dakika
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