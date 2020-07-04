Bandırma'da huzurevinde korana virüs tespit edildi - Son Dakika

Bandırma'da huzurevinde korana virüs tespit edildi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, huzurevi ve yaşlılar bakım merkezinde çalışan bir personelde korana virüs vakasına rastlanıldı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, huzurevi ve yaşlılar bakım merkezinde çalışan bir personelde korana virüs vakasına rastlanıldı.

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Edinilen bilgiye göre, huzurevi ve yaşlı bakım merkezinde çalışan personel ve doktorlara yönelik korana virüs testi yaptırıldı. Yapılan teste konukevinde hasta bakıcı olarak çalışan S.Ç.'de (39) korana virüs vakasına rastlanıldı. S.Ç. Bandırma Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken konukevi 14 gün boyunca Bandırma Emniyet Müdürlüğünce görevlendirilen 2 polis memuru tarafından güvenlik tedbirleri kapsamında karantina altına alındı. Huzurevi ve yaşlı bakım merkezinde hasta bakıcı olarak çalışan S.Ç. kısa bir süre önce izne çıktığı ve iznini memleketinde ailesinin yanında geçirdiği öğrenildi. Özel huzurevi ve yaşlı bakım merkezinde toplam 39 kişinin bulunduğu açıklandı.

(Serhat Barış/İHA)

Balıkesir, Bandırma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 10:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bandırma'da huzurevinde korana virüs tespit edildi - Son Dakika

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