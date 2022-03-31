Bandırma'da iki katlı tarihi bina kül oldu - Son Dakika
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Bandırma'da iki katlı tarihi bina kül oldu

31.03.2022 09:18

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tarihi bina kül oldu.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tarihi bina kül oldu. Bandırma'nın deniz kenarında kalan tek tarihi bina nedeni bilinmeyen bir sebeple kül oldu. Liman Restoran adlı işletmenin yanındaki eski yapıda hırsızlık ihbarı gelmesiyle birlikte tarihi yapıdaki ateşi gören işletme sahipleri tüm müdahalelere rağmen alevi söndüremediler. İşletme sahibi ve çalışanları iş yerini ivedi tahliye etti.

Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangında, binanın ahşap olmasından ötürü alevler kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Belediye Başkanlığı Bandırma İtfaiye Grup Amirliği İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, hatalı park ve sokakların dar olması nedeniyle yangın yerine ulaşmakta güçlük çekti. Yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek tüm binayı sardı. Bunun üzerine itfaiyecilere polisler yardımcı oldu. Polis ekipleri, yanan tarihi binanın çevresindeki diğer binaları tahliye ederek, çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri zaman zaman yangın alanına gelen meraklı vatandaşları uzaklaşmaları için sürekli uyarılarda bulundu. Bu sırada bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri tarihi binayı saran alevlere ek olarak TOMA aracının da desteği istendi. Yaklaşık 1 saat süren müdahale sonucu kontrol altına alıp, söndürdü. Söndürme çalışmaları sırasında binanın 2 katı çökerek itfaiye ekiplerine zor anlar yaşattı.

(Serhat Barış-İHA)

Bandırma'da iki katlı tarihi bina kül oldu
Bandırma'da iki katlı tarihi bina kül oldu
Bandırma'da iki katlı tarihi bina kül oldu

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Balıkesir, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bandırma'da iki katlı tarihi bina kül oldu - Son Dakika


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