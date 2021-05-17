Bandırma'da "İlk Adımdan Son Kurşuna" başlıklı sergi açıldı - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde Milli Mücadele'nin 102. yılı dolayısıyla fotoğraf ve bilgilendirme metinlerinin yer aldığı "İlk Adımdan Son Kurşuna" adlı sergi izlenime sunuldu.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki serginin açılışında açıklamalarda bulunan Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, bu sergiyle milletin hürriyet ve bağımsızlık yolunda verdiği mücadelenin, fedakarlıklarının anlatılmaya çalışıldığını belirtti.

Serginin salgın tedbirleri kapsamında ziyaret edilebileceğini aktaran Tosun, "Bu sergiyle, sevdamız olan Bandırma adını taşıyan vapurla, yani ilk adımla başlayan, Bandırma Ay Yıldız Tepesi'ndeki son kurşunla büyük bir zaferle sonuçlanan Kurtuluş Savaşımız adım adım anlatılmıştır. Birçok sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla Bandırma Belediyesi organizasyonunda bu sergiyi gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Tolga Tosun, serginin bir hafta açık kalacağını sözlerine ekledi.