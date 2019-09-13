Bandırma'da iş insanı intihar etti
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BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, iş adamı İrfan B. (59), kendini iple kalorifer borusuna asarak yaşamına son verdi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:11 Kaynak: DHA
BALIKESİR'in Bandırma
ilçesinde, iş adamı İrfan B. (59), kendini iple kalorifer borusuna asarak yaşamına son verdi.
İlçenin mobilya sektöründe önde gelen şirketlerinden birinin sahibi olan 3 çocuk babası İrfan B., Yeni Mahalle
'deki evinde, kendini iple kalorifer borusuna astı. İrfan B.'yi gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde iş insanının yaşamını yitirdiği belirlendi. İrfan B.'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. İrfan B.'nin bir süredir eşinden ayrı yaşadığı öğrenildi.
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