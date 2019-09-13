Son Dakika Haberleri: Bandırma'da iş insanı intihar etti
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Bandırma'da iş insanı intihar etti

32 dakika önce

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, iş adamı İrfan B. (59), kendini iple kalorifer borusuna asarak yaşamına son verdi.

Bandırma'da iş insanı intihar etti, System.String[]
BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde, iş adamı İrfan B. (59), kendini iple kalorifer borusuna asarak yaşamına son verdi.
İlçenin mobilya sektöründe önde gelen şirketlerinden birinin sahibi olan 3 çocuk babası İrfan B., Yeni Mahalle'deki evinde, kendini iple kalorifer borusuna astı. İrfan B.'yi gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde iş insanının yaşamını yitirdiği belirlendi. İrfan B.'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. İrfan B.'nin bir süredir eşinden ayrı yaşadığı öğrenildi.


Yeni Mahalle, Bandırma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:11 Kaynak: DHA
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