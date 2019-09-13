Bandırma'da iş insanı intihar etti

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Bahçelievler'de bir çocuğun, balkondan düşerek kaldırıma çakıldığı anlar saniye saniye kaydedildi

Özel bir hastanenin hekim kadrosu açık artırmayla satışa çıkarıldı

Nihat Hatipoğlu'ndan merak edilen sorulara yanıt: Peygamberimiz'in cenazesi ve gömülmesi nasıl oldu?