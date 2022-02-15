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Bandırma'da iş yeri yangını - Son Dakika

Bandırma'da iş yeri yangını

15.02.2022 19:22
Bandırma'da iş yeri yangını

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Kalf Acar Caddesi üzerinde bulunan bir giyim mağazasından duman çıktığını gören iş yeri çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye yangını kısa sürede söndürdü. Şehrin en hareketli Caddesinde çıkan yangın yürekleri ağıza getirirken iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Yangın ile ilgili incelemenin başlatıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Bandırma'da iş yeri yangını
Bandırma'da iş yeri yangını
Bandırma'da iş yeri yangını

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Balıkesir, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bandırma'da iş yeri yangını - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bandırma'da iş yeri yangını - Son Dakika
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