Kazanın ardından olay yerine gelen Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar ve Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarım Hekimoğlu incelemelerde bulundu. Araçların yoldan çekilip, karayunun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Olay, saat 23.45 sıralarında Bandırma- Çanakkale karayolu Hıdır Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Tavuk çiftliğinde çalışan işçileri taşıyan Galip Dinçer yönetimindeki 10 AEM 464 plakalı minibüs, kavşaktan dönüş yapmak için yola çıkan İsmail Dere yönetimindeki 46 ACS 581 plakalı TIR ile çarpıştı. TIR'ın altına alarak metrelerce sürüklediği minibüs demir yığını haline dönüştü. Kaza nedeniye ulaşımda aksama yaşandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Bandırma'da işçi taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı - Son Dakika

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