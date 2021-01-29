Son dakika haberleri... Bandırma'da işçi taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Bandırma'da işçi taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı

29.01.2021 03:03
Son dakika haberleri... Bandırma'da işçi taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı

Son dakika haber... BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde tavuk çiftliğinde çalışan işçileri taşıyan servis kinibüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

BALIKESİR'in Bandırma ilçesinde tavuk çiftliğinde çalışan işçileri taşıyan servis kinibüsü ile TIR'ın çarpıştığı kazada 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.45 sıralarında Bandırma- Çanakkale karayolu Hıdır Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Tavuk çiftliğinde çalışan işçileri taşıyan Galip Dinçer yönetimindeki 10 AEM 464 plakalı minibüs, kavşaktan dönüş yapmak için yola çıkan İsmail Dere yönetimindeki 46 ACS 581 plakalı TIR ile çarpıştı. TIR'ın altına alarak metrelerce sürüklediği minibüs demir yığını haline dönüştü. Kaza nedeniye ulaşımda aksama yaşandı.

Kazayı gören vatandaşlar servis aracında sıkışan yaralıları kurtarmak için yardıma giderken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çabası ile minibüste sıkışan işçiler çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde sürücü Dinçer ile minibüste bulunan işçilerden Hüsamettin Sargın ve Mehmet Durgut'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Barış Deniz, Aydıner Aydın, Hasan Gezer, Suriye uyruklu Yahya Saleh ile Abdurrahman Yusufi, Engin Doğancıoğlu, İbrahim İhya ve Ersan Ermiş ile TIR sürücüsü İsmail Dere, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerine gelen Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar ve Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarım Hekimoğlu incelemelerde bulundu. Araçların yoldan çekilip, karayunun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Bandırma'da işçi taşıyan minibüs ile TIR çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı - Son Dakika

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