Bandırma'da İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika

Bandırma'da İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi

13.05.2021 09:07
Bandırma'da İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, İsrail'in Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için gıyabi cenaze namaza kılındı ve dualar edildi.

Eğitim Bir-Sen Bandırma Temsilcisi Kanver Şener, etkinlikte yaptığı konuşmada, Kudüs için her zaman Filistinlilerin yanında yer alacaklarını belirterek, İsrail'in düzenlediği saldırıları kınadı.

Balıkesir, İsrail, Mescit, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bandırma'da İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi - Son Dakika


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