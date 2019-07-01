Bandırma'da Kabotaj Bayramı törenle kutlandı
1 saat önce
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı törenle kutlandı.
Balıkesir
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:41 Kaynak: İHA
'in Bandırma
ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik
ve Kabotaj Bayramı
törenle kutlandı.
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Bandırma'da sabah Cumhuriyet Meydanı
'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun
, 6. Ana Jet Üs Komutan Vekili Hv. Per. Yzb. Bülent Altuntaş
, İlçe Emniyet Müdürü Soner Duran ve 17 Eylül
Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı katıldı.
Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından Liman Başkanlığı adına günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirildi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenlerin ardından protokol iki adet römorkör ile denize açılarak hazırlanan çelengi deniz şehitleri adına denize bıraktı. - BALIKESİR
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