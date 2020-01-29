Bandırma'da kaçak sigara operasyonu - Son Dakika

Bandırma'da kaçak sigara operasyonu
6 saat önce
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 520 puro ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:08 Kaynak: AA
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 520 puro ele geçirildi.
Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede A.D. ve N.Ü'nün kaçak sigara satışı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Şüphelilerin evinde yapılan aramada 520 puro, tabanca, şarjör, 53 mermi ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.
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