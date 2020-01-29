Bandırma'da kaçak sigara operasyonu - Son Dakika

Şüphelilerin evinde yapılan aramada 520 puro, tabanca, şarjör, 53 mermi ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede A.D. ve N.Ü'nün kaçak sigara satışı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

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