Bandırma'da kaçak sigara operasyonu - Son Dakika
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Bandırma'da kaçak sigara operasyonu

6 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 520 puro ele geçirildi.

Bandırma'da kaçak sigara operasyonu, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 520 puro ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede A.D. ve N.Ü'nün kaçak sigara satışı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Şüphelilerin evinde yapılan aramada 520 puro, tabanca, şarjör, 53 mermi ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Balıkesir, Bandırma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 03:08 Kaynak: AA
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