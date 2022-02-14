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Bandırma ' da kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Bandırma ' da kaçak tütün ele geçirildi

14.02.2022 12:35
Bandırma ' da kaçak tütün ele geçirildi

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Balıkesir İI Jandama Komutanlığınca yapılan çalışmalar kapsamında 15 kilo kaçak tütün ele geçirildiEdinilen bilgiye göre Balıkesir İI Jandama Komutanlığınca, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, Bandırma ilçesinde kaçak...

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Balıkesir İI Jandama Komutanlığınca yapılan çalışmalar kapsamında 15 kilo kaçak tütün ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre Balıkesir İI Jandama Komutanlığınca, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik yapılan istihbari çalışmalar kapsamında, Bandırma ilçesinde kaçak tütün mamulleri imal ve ticareti yaptığı tespit edilen 1 şüphelinin ev ve işyerinde yapılan aramalarda; 15 kg. tütün, 12 bin 760 adet dolu makaron ve 2 bin 200 adet boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili (1) şüpheli yakalandığı açıklandı. İl Jandarma Komutanlığınca

Emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edileceği bildirildi. - BALIKESİR

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Balıkesir, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bandırma ' da kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bandırma ' da kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
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