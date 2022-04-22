Bandırma'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika
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Bandırma'da kaçak tütün operasyonu

22.04.2022 15:03
Bandırma'da kaçak tütün operasyonu

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince "Tütün ve Tütün Mamülü Kaçakçılığının" önlenmesine yönelik operasyon yapıldı.

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince "Tütün ve Tütün Mamülü Kaçakçılığının" önlenmesine yönelik operasyon yapıldı.

Edinilen bilgilere göre Bandırma'da bir şüpheli şahsın işyerinde yapılan operasyonda 2 bin 200 adet bandrolsüz dolu makaron bin 400 adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Konu ile ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanarak, hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan yasal işlem yapılırken, tahkikatın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Balıkesir, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bandırma'da kaçak tütün operasyonu - Son Dakika


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